Хитрая игра: Политолог о переговорах Путина и Порошенко по Донбассу. Новости

Президент России Владимир Путин может пойти на прямые переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, но результатов они не принесут. Об этом заявил политолог Константин Бондаренко.

«Сесть за стол переговоров могут и Путин, и Порошенко. Но вряд ли Путин будет говорить в первую очередь о "ДНР" и "ЛНР". Он может предложить свои посреднические функции, он скажет, что он повлияет, но он сделает все, чтобы его не признали стороной конфликта на мировом уровне», – говорит он.

«Это будет очень хитрая игра, и нужно быть готовыми к этой хитрой игре. Но, к сожалению, в МИД Украины сейчас нет тех дипломатов, которые могли бы вести такого уровня переговоры. "Старая школа" отошла на сегодняшний день, "новая школа" еще не имеет тех "зубов", которые бы позволили эффективно договариваться, поэтому мы так надеемся на наших заграничных партнеров», – заявил Бондаренко.

Политолог убежден, что США и Россия могут достигнуть компромисса в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, поскольку Кремлю более важна сделка с Китаем.

Миротворческие планы украинских властей Константин Бондаренко считает имитацией деятельности, поскольку ключ от мира на Донбассе находится в США и в России, а на международном уровне все чаще говорят о замораживании вооруженного конфликта на востоке Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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