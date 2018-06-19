Луганщина получила гуманитарную помощь от Франции (Фото). Новости

В рамках стратегической гуманитарной инициативы командования Объединенных сил «Помощь Восток» состоялась первая отгрузка нескольких десятков тонн гуманитарной помощи, которая прибыла из Франции на Луганщину. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Пакеты с подгузниками для взрослых компании "Хартманн" предоставила ассоциация "Медицинская и благотворительная помощь "Франция-Украина". Перевозку груза на безвозмездной основе осуществила Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины», – отметили в пресс-центре.

Также в начале июля планируется выезд еще одного грузовика. «Это лишь первая ступень в виде помощи качественными и крайне необходимыми вещами для медицинских учреждений Луганщины и Донетчины, домов престарелых, находящихся в прифронтовой зоне, и людей, имеющих ограниченные возможности. Хочу отметить, что в начале июля планируется выезд еще одного грузовика с медицинским оборудованием для больничных заведений Донецкой области», – сообщил заместитель командующего Объединенных сил Александр Голоднюк.