Россия не знает, что делать с «ДНР» и «ЛНР»: Эксперт о разных уровнях переговоров. Новости

Об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе думает сейчас не только Украина и Россия, но и Евросоюз, и США, только каждая из сторон хочет извлечь из этой ситуации свою выгоду. Об этом заявил политолог Константин Бондаренко.

«Россия не знает, что делать с "ДНР" и "ЛНР". Признать их они не могут. Забрать, как субъекты федерации, они их тоже не могут, как они забрали Крым. Оставлять их в том состоянии, в котором они существуют сейчас, и наблюдать, как они наблюдают за Приднестровьем, которое отделено от РФ территорией Украины, тоже нет: "ДНР" и "ЛНР" на границе с Россией будет источником нестабильности, поставок оружия, радикальных элементов, которые приведут к росту криминогенной ситуации», – считает Бондаренко.

По его словам, не только Россия думает, что делать с неподконтрольными украинскому правительству территориями Донбасса. «И в США думают, что делать с Донбассом, и в Европе думают, что делать с Донбассом. Каждая сторона хочет завершить эту ситуацию на востоке Украины, но с максимальными выгодами для себя», – отметил политолог.

«Поэтому, я считаю, что должны состояться не только переговоры Порошенко и Путина. Переговоры должны пройти в "Нормандском формате", в формате Трамп-Путин, переговоры Путина с европейскими лидерами. Что касается переговоров Украины с непризнанными "республиками", это прописано в Минских договоренностях: там упоминание о том, что модальность выборов должна быть согласована между сторонами конфликта», – подытожил эксперт.

Константин Бондаренко также заявлял, что президент России Владимир Путин в переговорах по Донбассу будет делать все, чтобы РФ не признали стороной конфликта на мировом уровне. Политолог убежден, что США и Россия могут достигнуть компромисса в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, поскольку Кремлю более важна сделка с Китаем.

Миротворческие планы украинских властей Константин Бондаренко считает имитацией деятельности, поскольку ключ от мира на Донбассе находится в США и в России, а на международном уровне все чаще говорят о замораживании вооруженного конфликта на востоке Украины.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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