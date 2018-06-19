В зоне ООС под обстрел попал санитарный автомобиль медиков (Фото). Новости

На Донетчине, на мариупольском направлении, в ходе обстрела повреждения получил санитарный автомобиль ВСУ. Об этом сегодня, 19 июня, рассказали в 93-й бригаде ВСУ.

Согласно сообщению, участники незаконных вооруженных формирований «ДНР» 18 июня начали нарушать режим прекращения огня с 16:22. Обстрелы, в ходе которых, по утверждению бригады ВСУ, были использованы минометы калибрами 120 мм и 82 мм, станковые гранатометы СПГ-9, пушки БМП-2 и крупнокалиберные пулеметы «Утес», продолжались до 20:10.

«Потери среди личного состава отсутствуют», – отметили в бригаде. Однако в ходе обстрелов огнем был поврежден санитарный автомобиль медиков бригады.

В пресс-центре Объединенных сил также сообщали, что зафиксировали боевые действия на мариупольском направлении в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединское, где НВФ применяли минометы.

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