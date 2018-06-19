В «ДНР»: В Донецке люди жалуются на ядовитых змей. Новости

В «ДНР» увеличивается популяция ядовитых змей. Так, змеи были замечены в Буденновском районе Донецка. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба «администрации» Донецка.

«В администрацию Буденновского района города Донецка поступило коллективное обращение жителей, проживающих по улицам: Классона, Искры, Оршанской, Труженников, Нечаева, Енисейской, по вопросу появления на территории жилого сектора частной застройки ядовитых змей. Жители указанных улиц обеспокоены значительным увеличением популяции ядовитых змей и угрожающей их жизни и здоровью опасности. И особенно обеспокоены тем фактом, что с наступлением летнего периода дети большую часть времени проводят на улице, таким образом, вероятность укусов змеями детей значительно увеличивается», – сообщили в «администрации».

В пресс-службе посоветовали горожанам «быть особенно внимательными и бдительными как во время прогулок, пикников, так и при работе на своих земельных участках во дворах и дачах», а также напомнили, что на территории Донбасса встречается два вида ядовитых змей: обыкновенная и степная гадюка.