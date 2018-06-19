Советник главы СБУ ушел в отставку. Новости

Советник главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Юрий Тандит написал заявление об увольнении с должности, и оно было удовлетворено. При этом он намерен и дальше заниматься вопросами обмена пленных. Об этом сегодня, 19 июня, рассказал Юрий Тандит (на фото), передает «Сегодня».

«Я написал заявление об увольнении по собственному желанию и был уволен», – заявил он.

Юрий Тандит не стал уточнять причины своего решения и не указал, чем именно будет заниматься в дальнейшем. Вместе с тем, он заверил, что продолжает и будет продолжать коммуницировать по вопросам обмена заложников, учитывая опыт работы в этом направлении.

В свою очередь, в пресс-центре СБУ подтвердили, что Тандит был уволен по собственному желанию с 1 июня.

Как известно, переговорщик Центра содействия освобождению заложников при СБУ Юрий Тандит был назначен советником главы спецслужбы в июле 2015 года.

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