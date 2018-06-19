Регистрация ВПЛ, прописка и ID-паспорта: В Верховной Раде новый законопроект. Новости

В Верховной Раде Украины 5 июня 2018 года зарегистрирован законопроект №8432 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета и регистрации места проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым». Этим документом авторы предлагают изменить порядок регистрации переселенцев, который коснется вопросов оформления ID-паспортов.

Над разработкой законопроекта работала группа народных депутатов Украины, представители Министерства социальной политики, Государственной миграционной службы, Министерства внутренних дел, а также Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Украины.

В частности, законопроектом №8432 предлагается внести следующие изменения в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц»: «Сведения о внутренне перемещенных лицах и их фактическом месте проживания вносятся в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах, сведения о фактическом месте проживания внутренне перемещенного лица вносятся в реестр территориальной громады».

При этом предполагается, что регистрация фактического проживания переселенца будет происходить по справке ВПЛ. «Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица не влечет за собой возникновения каких-либо имущественных прав на жилье или место компактного поселения внутренне перемещенного лица по адресу фактического проживания», – сказано в законопроекте.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, переселенцы в Украине стали массово сталкиваться с проблемой регистрации. «Становится невозможным внесение в базу регистрации лиц при получении первого паспорта гражданина Украины или обновления утраченного. Приобрели системный характер отказы органов Государственной миграционной службы Украины гражданам Украины в регистрации места проживания / пребывания в населенных пунктах, на территориях которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, то есть паспорт фактически выдается без места регистрации», – говорится в пояснении к законопроекту.

«Следует отметить отсутствие системы учета фактического проживания ВПЛ в громадах при формировании государственного и местного бюджетов, на них не распространяются программы органов местного самоуправления, хотя все налоги платят внутренне перемещенные лица в соответствии с законодательством. Включение внутренне перемещенных лиц в члены территориальной громады будет способствовать их интеграции в местные громады, а также распространению на них местных программ», – сказано в пояснительной записке.

В то же время авторы законопроекта №8432 подчеркивают, что на сегодняшний день до сих пор не обеспечено надлежащее функционирование Единой информационной базы данных о переселенцах, что «создает серьезные препятствия для системной, слаженной и скоординированной работы всех органов государственной власти, ответственных за ВПЛ».

«Принятие Закона обеспечит проведение процедуры регистрации на оккупированных территориях через орган регистрации места жительства на временно оккупированных территориях – Донецкая, Луганская военно-гражданские администрации и местная государственная администрация Херсонской области для временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, Автономной Республики Крым и города Севастополя соответственно, что в значительной мере решит проблему получения первых паспортов гражданами Украины, зарегистрированных на оккупированных территориях», – говорится в пояснении к законопроекту №8432.

Законопроект №8432 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета и регистрации места проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым» 6 июня 2018 года был направлен на рассмотрение в 7 профильных комитетов Верховной Рады.

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