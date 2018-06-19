В «ЛНР» мотоцикл столкнулся с автомобилем: Есть пострадавшие. Новости

В «ЛНР» произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

17 июня на автодороге «Луганск-Счастье» в районе села Стукалова Балка (Славяносербский р-н) водитель мотоцикла «ИЖ Юпитер» не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Hyundai Sonata. В результате ДТП пострадало 2 человека: водитель мотоцикла – мужчина 1994 года рождения, а также пассажир мотоцикла – мужчина 1991 года рождения.

Оба пострадавших были госпитализированы в «республиканскую» клиническую больницу в Луганске в состоянии средней степени тяжести.

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