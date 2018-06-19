Теперь он – бомж: Нардеп рассказала о проблемах с прописками жителей Донбасса. Новости

Принятие законопроекта №8432 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета и регистрации места проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и АР Крым» позволит жителям, имеющим прописку на неподконтрольных украинскому правительству территориях, получить в ID-паспорте регистрацию по месту фактического проживания. Об этом рассказала один из авторов документа – народный депутат Украины Наталья Веселова, напомнив о том, что сейчас граждане Украины уже не получают паспорт книжечкой, а получают ID-карточку.

«Я тоже переселенец. Моему сыну 1 мая исполнилось 16 лет. Он получил ID-карточку, но там, кроме всех данных, которые указаны о нем, нет данных о его месте проживания. Эти данные просто не вносятся в электронный реестр. Несмотря на то, что я – собственник квартиры в Донецке, предоставила об этом все документы, свой паспорт, где стоит печать о регистрации места проживания, я подтверждала, что мой ребенок там зарегистрирован, мне отказали, чтобы внести данные о месте проживания моего ребенка», – говорит она.

«Теперь сын не может обратиться в Управление социальной защиты и получить справку переселенца. До 16 лет он был указан в моей справке, как у мамы. У меня в справке ВПЛ было указано два ребенка-переселенца, теперь у меня только один ребенок-переселенец, которому еще не исполнилось 16 лет, а тот, которому исполнилось – он никто, бомж», – продолжила Веселова.

По ее словам, два года назад от переселенцев в такой ситуации требовали справку о составе семьи, которую выдают ЖЭКи. «Естественно, они не могли поехать за ней в Донецк, в ЖЭКи на оккупированных территориях. Родственники шли в ЖЭК, брали эту справку, которая никуда не подшивалась, но смотрели на эту справочку, убеждались в количестве прописанных, есть этот человек в составе семьи и на этом основании ему указывали место регистрации. Объясняли это тем, что если вносили данные только со слов, то потом кто-то из родственников мог оспаривать это в судебном порядке, что без его ведома зарегистрировали место проживания», – рассказывает нардеп.

«Были судебные тяжбы, и, чтобы не возиться, чтобы не позориться с требованием справок с оккупированных территорий, просто перестали ставить людям какое-либо место регистрации, потому что есть такой пробел в законодательстве. Сложно было реагировать, потому что каждый раз органы государственной власти придумывали новые препятствия для людей. Пока мы реагировали на все эти вызовы, оказалось, что вызовов нет, остались пробелы в законодательстве. Сейчас уже никто лишние документы не требует», – добавила Веселова.

Нардеп отметила, что законопроектом №8432 предлагают исключить эти пробелы в законодательстве путем внесения изменений в 8 действующих законов Украины. «Детям, которые впервые получают паспорт, необходимо будет получить запись в Едином демографическом реестре о том, что они жители населенного пункта, который находится на оккупированной территории. Нашим законопроектом мы предлагаем уполномочить Донецкую и Луганскую областные военно-гражданские администрации это делать. Для жителей Крыма эту деятельность будет осуществлять Херсонская областная администрация», – проинформировала один из авторов документа.

Как сообщалось ранее, В Верховной Раде Украины 5 июня 2018 года зарегистрирован законопроект №8432 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно учета и регистрации места проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым». Этим документом авторы предлагают изменить порядок регистрации переселенцев, который коснется вопросов оформления ID-паспортов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Громадське радіо»

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