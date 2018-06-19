Без головного убора не выжить: В соцсетях рассказали об очередях на границе с Россией в Изварино. Новости

При пересечении границы с Россией через пункт пропуска «Изварино» со стороны неподконтрольной украинским властям части Луганской обл. люди выстаивают огромные очереди. Об этом пользователи пишут в соцсетях.

Очевидцы отмечают, что людям негде спрятаться от палящих солнечных лучей, а также большое количество людей в очереди. «Тем, кто собирается пересекать Изварино. Сегодня (17 июня – ред.) там были, и это кошмар! 2 часа стояли только на границе ЛНР, очередь сумасшедшая. Еще час пересекали российскую. Сгорели все открытые участки тела. Без головного убора там просто не выжить – в обморок упадешь сразу. Отдельно хочется рассказать о ромах (тех, что продают сигареты), которые занимают очередь – 1, а становятся всем табором. И о тех людях, которые не реагируют на то, что левые люди пристраиваются рядом. Просто жесть!», – пишет Наталья.

Пользователи соцсетей пишут о своем опыте и о том, что 2 часа в очереди – это не так долго, и обычно приходится ждать гораздо дольше:

Анна: «А что б вы запели, простояв в очереди только на нашей стороне 5-6 часов? Ха... 2 часа, блин»;

Лиза: «Вы за 3 часа прошли границу? Респект вам, повезло так быстро»;

Саша: «Так это пешком скорей всего, а не на машине»;

Наташка: «Мы 17 часов стояли, и ничего, нормально, живы».

Местные жители связывают большие очереди с контрабандой сигарет: