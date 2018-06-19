Ситуация в пунктах пропуска днем 19 июня: Очереди на КПП «ДНР» в Горловке. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 19 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Андрей: «9:31. В 8:10 выехал из Артемовска (Бахмута, – ред.), уже в Горловке. Людей из Украины мало. В Украину – 1000 человек, если не больше. А микроавтобусов – и не сосчитаешь!»;

«V»: «Блокпост Майорск. По состоянию на 11:00 утра. Выезд. 190 легковых авто. 46 автобусов. 650 человек пешеходной очереди»;

Любовь: «12:13. Итог сегодняшнего проезда пешим ходом из Украины в Горловку. В 10:00 были в Майорске (пеших никого), в 11:00 прошла ДНР. Вот так бы всегда. Кстати машин в Майорске в сторону Горловки не было (стояли около 10 шт, где выдают уже талоны)»;

Валентина: «12:16. Повезло! А вот в сторону Украины, пишут – капец!»;

Ольга: «12:27. Мои родные сейчас стоят на ДНР (мама 62 года, сестра с мужем и ребенком – 3 годика, и брат). Стоят со вчерашнего дня с 17:00. Вчера были 5-е в очереди, а сегодня 50-е, очередь вообще без движения, зато какие-то машины постоянно проскакивают, за деньги. Очереди огромные, льготы нет, бедные люди!».

КПВВ «Марьинка»:

Олег: «9:37. Марьинка в Донецк – пусто. "Каргилл" в Донецк – машин 15. Из Донецка плохо видно. Вроде как внизу на спуске с моста. От блоков»;

Iren: «11:02. "Каргилл" в Курахово: от моста, льготка больше половины, примерно машин 100. В Донецк пусто»;

«Земляк»: «11:30. Из Курахово в сторону Донецка на таможне пеших человек 200. Полтора навеса. Машин штук 50-60»;

Денис: «12:30. Из наблюдений. В Марьинке в Донецк пеших два навеса. Машин штук 20 до броневика»;

«Земляк»: «13:08. Из Курахово в сторону Донецка на таможне машин 100-150. До моста. Пеших 30 человек. Льготы 15 машин»;

Марина: «14:14. В сторону Донецка 25 машин, движение есть»;

Алексей: «14:26. Марьинка в Донецк ~20машин, ~5льготки».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Art»: «13:11. В Еленовке в сторону Мариуполя 30 машин, льготы 0»;

Евгений: «13:16. Новотроицкое в сторону Донецка. Почти никого, пропускают быстро. Еленовка – много, медленно»;

Евгений: «13:52. В сторону Мариуполя тоже много и медленно. В Донецк по три машины в час, много льготы»;

Ксения: «14:13. Знакомые стали в сторону Украины в Еленовке в 11:20, проехали пост в 14:00».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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