НВФ на Донбассе пытаются проводить разведку с помощью беспилотников. Новости

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала сегодняшних суток, 19 июня, незаконные вооруженные формирования 7 раз пытались применить беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС Николай Бондарчук (на фото), передает пресс-центр штаба ООС.

По словам спикера, отмечается активное ведение разведки противником передовых позиций ООС, в частности с применением беспилотников и средств радиоэлектронной разведки. «Беспилотные летательные аппараты для разведки наших объектов противник пытался применить 7 раз. Наибольшая их активность отмечена на северодонецком, бахмутском и мариупольском направлениях», – сказал Бондарчук.

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