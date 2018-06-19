С переговорами по Донбассу уже начались предвыборные манипуляции, – нардеп. Новости

С переговорами по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе уже начались предвыборные манипуляции, и разные политические силы используют конфликт на востоке Украины в своих интересах. Об этом заявил народный депутат Украины Игорь Лапин, комментируя мнение политолога-международника Олега Волошина о том, что пока официальные власти Украины и России напрямую не договорятся об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, ситуация не изменится.

«Цена слова Путина – ноль. Он свое слово не держит. Когда-то были такие переговоры о перемирии на Донбассе для выхода из Иловайска. Мы все помним, чем это закончилось. Это не были переговоры на уровне полевых командиров, это были переговоры на уровне главнокомандующих», – сказал он.

По его мнению, все обсуждения прямых переговоров между Украиной и Россией по Донбассу сейчас используют в политических целях, несмотря на то, что избирательная кампания еще не началась.

«Прямые переговоры приведут к шагу в сторону, и недавно Георгий Тука об этом говорил. Шаг в сторону со стороны России, чтобы нас усадить за стол переговоров с террористами», – считает Лапин.

«Будут пытаться во время предвыборной кампании [пророссийские кандидаты] сделать так, что проукраинские силы якобы хотят воевать, они плохие: "Выбери меня, я всех спасу". Примерно так оно будет выглядеть в контексте политтехнологий. Это уже формирование общественного мнения о том, что нам нужен мир, дальше будет запятая и "любой ценой", а дальше – уступки и предложения Кремля», – заявил нардеп.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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