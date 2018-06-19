Введение миротворцев на Донбасс начали обсуждать всерьез, – Климкин . Новости

В вопросе введения миротворцев на Донбасс во время встречи министров иностранных дел в Нормандском формате прогресса не было, но теперь его началаи обсуждать всерьез. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин.

«О прогрессе говорить не могу, нету прогресса. Но, с другой стороны, мы хотя бы начали серьезно обсуждать миротворцев. До этого Лавров всегда говорил: "О'кей, миротворцы – это только наше. Пусть они охраняют СММ". Я у него спросил: "Ну вот будут миротворцы, по вашей логике, сопровождают СММ. Может тогда СММ оставаться хотя бы 10 минут на неконтролируемой границе или в Золотом – там же ваши войска и оружие? Что будет? Опять будет отказ? "Он сказал:" Опять будет отказ ". Поэтому все сказали: "Нет, до свидания, а теперь давай разговаривать...», – рассказал Климкин.

По его словам, появилась договоренность о том, что команды стран Нормандской четверки будут встерчаться – политические директора и все ж таки проговаривать, что допустимо. «Сейчас идея такая – это будет постепенно, то есть мы не можем начать полную операцию с самого начала. Но я четко сказал – необходима стратегия и вся логика и последовательность миротворческой операции. Без этого мы в российские ловушки по определению не идем», – уточнил министр иностранных дел Украины.

Климкин отметил, что все партнеры его поддерживают. Он напомнил, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас недавно был на Донбассе, и даже видел в бинокль Широкино. Он также поговорил с жителями Бердянского, которые рассказали ему, как жили в 2014 году и сейчас. «Бабули фантастичные, позитивные, просто рассказали свои эмоции. И это создает ответную эмоцию, понимание», – сказал Климкин, отметив, что Хайко как хозяин очень хорошо вел встречу. «Он скзала журналистам, что это настоящая война, поэтому вел он встречу очень хорошо», – подчеркнул министр, добавив, что один и те же словам Лаврова о том, что Рф там нет не имели никакого воздействия на присутствующих на встрече.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»