Россия и Украина по-разному видят реализацию формулы Штайнмайера, – Климкин. Новости

Формула Штайнмайера определяет, каким образом на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса будет реализован режим местного самоуправления. Но Россия и Украина по-разному видят, как внедрить эту формулу.

«Формула Штайнмайера – это логика, каким образом будет применяться особый режим местного самоуправления. Россия хочет просто формулу, и таким образом, – это легитимизация того, что есть. И вообще вся логика России – это просто ничего не менять и просто легитимизировать свой простор, свой протекторат. Лавров об этом четко сказал, когда мы говорили о миротворческой операции: ничего не меняем, все, кто там есть, должны остаться, идем дальше», – рассказал министр иностранных Украины Павел Климкин.

«Наша логика – сначала, что – безопасность. Затем начинаем работать над нормальными выборами, как будут выглядеть местные выборы. И вот формула, как бы она, давайте ее не воспринимать как математику, она должна быть частью всего процесса возвращения Украины на Донбасс», – пояснил Павел Климкин.

По его словам, такое видение поддерживает и Маас, и, конечно, французы. «А Россия это видит, как просто вырванную из контекста легитимизацию. И это на самом деле российская цель, и Нормандская встреча свидетельствует, что Россия от этого никуда не ушла», – подытожил Климкин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»