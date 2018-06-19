Россия и Украина по-разному видят реализацию формулы Штайнмайера, – Климкин. Новости

Россия и Украина по-разному видят реализацию формулы Штайнмайера, – Климкин

19.06.18 18:19dnews.dn.uaНовости

Фото: Скриншот видео ТК «5 канал»

Формула Штайнмайера определяет, каким образом на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса будет реализован режим местного самоуправления. Но Россия и Украина по-разному видят, как внедрить эту формулу.

«Формула Штайнмайера  это логика, каким образом будет применяться особый режим местного самоуправления. Россия хочет просто формулу, и таким образом,  это легитимизация того, что есть. И вообще вся логика России  это просто ничего не менять и просто легитимизировать свой простор, свой протекторат. Лавров об этом четко сказал, когда мы говорили о миротворческой операции: ничего не меняем, все, кто там есть, должны остаться, идем дальше», рассказал министр иностранных Украины Павел Климкин.

«Наша логика  сначала, что безопасность. Затем начинаем работать над нормальными выборами, как будут выглядеть местные выборы. И вот формула, как бы она, давайте ее не воспринимать как математику, она должна быть частью всего процесса возвращения Украины на Донбасс», пояснил Павел Климкин.

По его словам, такое видение поддерживает и Маас, и, конечно, французы. «А Россия это видит, как просто вырванную из контекста легитимизацию. И это на самом деле российская цель, и Нормандская встреча свидетельствует, что Россия от этого никуда не ушла», подытожил Климкин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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