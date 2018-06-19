Смертельное ДТП в «ДНР»: Иномарку разорвало на части (Фото). Новости

Во временно неподконтрольном украинским властям Енакиево произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Так, инцидент произошел 17 июня. «26-летний водитель автомобиля "Toyota Camry" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части вправо и совершил наезд на дерево. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, 27-летний пассажир получил телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Судя по опубликованным с места ДТП фотографиям, от столкновения автомобиль разорвало на несколько частей.

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