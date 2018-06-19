Тренер луганской «Зари» остается с командой еще на два года. Новости

Тренер луганской ФК «Заря» Юрий Вернидуб подписал контракт с клубом еще не два года. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба «Зари».

«Только что подпись под двухлетним контрактом с нашей командой поставил главный тренер команды Юрий Вернидуб. На протяжении многих лет Юрий Вернидуб является главным тренером "Зари", и данная новость наверняка порадует всех наших болельщиков», – говорится в сообщении.

Также клуб напомнил, что Юрий Вернидуб был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Зари» 27 ноября 2011 года, а после ничьей с киевским «Динамо», 2 мая 2012 года, приставка «и.о.» была снята. На посту главного тренера Юрий Вернидуб сменил Анатолия Чанцева. «Не будет лишним напомнить, что Юрий Николаевич – рекордсмен нашей команды по числу проведенных матчей в качестве главного тренера Премьер-лиги. При нем "Заря" стала регулярным участником Еврокубков, дважды играла в групповом этапе Лиги Европы, впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Украины», – пишет пресс-служба клуба.