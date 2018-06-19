«МВД ЛНР» на взлетке разрушенного аэропорта в Луганске устроило драг-рейсинг (Фото). Новости

На взлетной полосе разрушенного аэропорта неподконтрольного украинской власти Луганска «МВД ЛНР» устроило соревнования по драг-рейсингу. Об этом сегодня, 19 июня, сообщают волонтеры Mil.in.ua в Facebook.

«Кое-что из жизни ЛНР. На руинах Луганского аэропорта "МВД ЛНР" организовало соревнования по драг-рейсингу на взлетной полосе», – говорится в сообщении.

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