«МВД ЛНР» на взлетке разрушенного аэропорта в Луганске устроило драг-рейсинг (Фото). Новости

На взлетной полосе разрушенного аэропорта неподконтрольного украинской власти Луганска «МВД ЛНР» устроило соревнования по драг-рейсингу. Об этом сегодня, 19 июня, сообщают волонтеры Mil.in.ua в Facebook.
«Кое-что из жизни ЛНР. На руинах Луганского аэропорта "МВД ЛНР" организовало соревнования по драг-рейсингу на взлетной полосе», – говорится в сообщении.
Пользоватеи активно комментируют сообщение:
- Олег: «Эти соревнования в Луганске проходили всегда, но на ЛВАУШе, а в ЛАП проводят наверняка показательно, исключительно с пропагандистской целью»;
- Cергей: «То есть полосу не взорвали?»;
- Виктор: «Да, и на машинках ненавистной Европы»;
- Сергей: «На отжатых тачках»;
- Андрей: «Надо же хоть чем-то заниматься»;
- Николай: «А чего не на Ладах-Самарах, убогие дауны».
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