В Северодонецке более 5 тысяч абонентов остались без света. Новости

Сегодня, 19 июня, в Северодонецке (Луганская обл.) из-за повреждения кабеля электропередачи были обесточены более 5 тысяч абонентов. Без электроэнергии остались 7 подстанций. Об этом сообщил пресс-секретарь ООО «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) Евгений Наседкин.

По его словам, первая поломка произошла в 13 часов, абонентов подключили к другому источнику. Второе обесточивание – в 15:30. «Причина повреждения кабельной линии во втором случае – выполнялись земельные работы. Производились ремонтные работы коммунальным предприятием "Северодонецкое теплокоммунэнерго". Работы были согласованы с Северодонецким РЭС. Но энергетики требовали, чтобы работы выполнялись вручную, а подрядчики использовали экскаватор», – сообщил Наседкин.

Без света остаются более 2,5 тыс. абонентов. В новом районе города поврежденную линию восстанавливают. По предварительным прогнозам пресс-секретаря ЛЭО, ремонтные работы закончат через час.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»