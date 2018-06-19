В Мариуполе появится «Место для свиданий с морем» (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) появится романтичное место стоимостью в 100 тысяч гривен. У жителей, влюбленных в город, появилась идея «Место для свиданий с морем».

Проект стал одним из победителей в программе малых грантов содействия туризму. На его реализацию деньги выделили из городского бюджета. «Цель проекта, под названием “Место свиданий с морем”, – создание необычной локации, которая будет интересна как для туристов, так и для гостей города и будет ассоциироваться с морем и романтикой», – сообщили инициаторы проекта.

Как рассказала начальник отдела туризма и промоции Марина Слета, дизайн локации находится в разработке. Определились с тем, что на месте отдыха будут установлены мебель и клумбы из габиона. «Габион – это мебель из плетеной сетки, наполненная камнями, сверху в виде лавочки стелется дерево», – рассказала она.

Романтичную атмосферу дополнят подсветкой. Изначально планировалось разместить площадку на берегу моря у кромки воды. Но с реализацией идеи возникли сложности – Левобережный пляж будет закрыт на реконструкцию, а на Центральном – не подходящие условия для воплощения задуманного. Марина Слета, как жительница Левобережного района уверена, именно он больше всего нуждается в такой площадке.

В рамках программы развития Мариуполя, как туристического города, будет воплощено еще 7 идей мариупольцев. Одна из них реализуется уже 21 июля. «Это парусная регата. И в дополнении также будут оборудованы смотровые зоны в городском саду. Потому что интереснее всего смотреть регату сверху», – поделилась Марина Слета.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «ТV7 Мариуполь»

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