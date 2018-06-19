Порошенко обсудил с Генсеком ООН развертывание миротворческой миссии на Донбассе. Новости

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем. Об этом сегодня, 19 июня, сообщает пресс-служба Администрации президента.

«Глава украинского государства проинформировал собеседника о ситуации с безопасностью на Донбассе. Был поднят вопрос о более активном привлечении ООН к урегулированию ситуации в регионе, в частности путем развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на оккупированном Донбассе», – говорится в сообщении.

Кроме того, отдельное внимание было уделено освобождению украинских политических заключенных, незаконно содержащихся в России.

Петр Порошенко высказал также обеспокоенность в связи с критическим ухудшением ситуации с правами человека во временно аннексированном Крыму.