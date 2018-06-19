Нужно, чтобы кто-то другой пришел: Жебривский рассказал, почему подал в отставку. Новости

Павел Жебривский ушел с должности председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации - главы Донецкой областной государственной администрации из-за усталости. Об этом сегодня, 19 июня, он заявил в эфире «112 Украина».

«Три года отработать. У меня такое чувство, когда в детстве на морозе руки замерзли, заходишь в теплое помещение и, в принципе, отходит. Такая ситуация и со мной. Три года достаточно тяжелая ситуация, тяжелая работа. По этому поводу пришло время разбрасывать камни и пришло время собирать камни. Я так посмотрел, что после Януковича, Логвиненко я был третий по времени председатель ОГА, которым я был одновременно на этой должности из 12 председателей ОГА. Поэтому я думаю, что на этом этапе я понял, что, видимо, нужно, чтобы кто-то другой пришел», – сказал он.

Оценивать итоги собственной работы Жебривский отказался, заявив, что его оценили власти, президент и Кабинет министров, наградив орденом князя Ярослава Мудрого. «Я был в начале пути. Самое паскудное, когда сам себе даешь оценку. Сам себя оценивать никто не будет, это не правильно. Например, власть – президент и Кабмин оценили меня, наградив орденом Ярослава Мудрого», – объяснил Жебривский.

«Мне многие министры, и не только мне, публично заявляли, что очень много Донецкой области дали дополнительного финансового ресурса. Докладываю: единственные дополнительные средства – это 3 млрд грн из так называемых перемещенных средств. Но когда я ушел оттуда, на счетах осталось 3 млрд и плюс 1,5 млрд текущих денег. То есть можно сказать, что власти Донецкой области во главе со мной вложили деньги, которые сама Донецкая область заработала», – добавил экс-губернатор.

«Я считаю, что я честно работал на Украину», – подытожил Павел Жебривский.

Как сообщалось ранее, 11 июня председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский подал в отставку.

Напомним, Жебривский предложил президенту Украины две кандидатуры в качестве своих преемников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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