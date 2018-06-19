Экс-губернатор Донетчины получил новое назначение. Новости

Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-губернатора Донецкой области Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ Об этом сегодня, 19 июня, говорится в указе президента №169.

«Определить в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины Жебривского Павла Ивановича», - говорится в документе.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее Павел Жебривский официально заявил об уходе с поста Донецкой ОВГА. Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об увольнении главы Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павла Жебривского по собственному желанию. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 июня.