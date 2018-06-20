Введение сыворотки было спасительным: На Луганщине зафиксирован второй случай дифтерии. Новости

В Рубежном (Луганская обл.) зафиксирован второй случай дифтерии. Об этом 19 июня на своей странице в Facebook сообщила главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по инфекционным болезням Ольга Голубовская.

«В Рубежном вновь подтвержденный случай дифтерии, уже второй, но это не единственный регион, где регистрируются пока единичные случаи заболевания», – отметила она.

По словам Голубовской, эпидемиям/вспышкам болезней предшествует ряд «организационных мероприятий» со стороны возбудителя. «Поэтому именно настороженность клиницистов, которые сталкиваются с первыми случаями болезни, является тем барьером, который далее превращается (по крайней мере, должен) в надежный щит, которым эпидемиологи защищают нас от крупных неприятностей», – считает специалист.

Голубовская отметила, что в случае с дифтерией в Рубежном врачом было принято правильное решение. «Введение сыворотки было своевременным, а, значит, спасительным для пациента, а выраженная положительная динамика заболевания еще раз подтверждала наш диагноз», – сообщила она.

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