В «ДНР»: В Макеевке столкнулись два автомобиля (Фото). Новости

В «ДНР» произошло ДТП в Макеевке. Об этом пишут пользователи в соцсетях.
Авария произошла 19 июня в 19:30 в Макеевке на пересечении улиц Донецкой и 250-летия Донбасса. По утверждению местных жителей, водитель авто «КИА» не пропустил «ВАЗ-2112».
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