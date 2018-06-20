В «ДНР»: В Макеевке столкнулись два автомобиля (Фото). Новости

В «ДНР» произошло ДТП в Макеевке. Об этом пишут пользователи в соцсетях.

Авария произошла 19 июня в 19:30 в Макеевке на пересечении улиц Донецкой и 250-летия Донбасса. По утверждению местных жителей, водитель авто «КИА» не пропустил «ВАЗ-2112».

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