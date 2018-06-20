В условиях абсолютной секретности: В штабе ООС рассказали о создании полосы обеспечения (Видео). Новости

В зоне операции Объединенных сил полоса обеспечения повысила безопасность. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Обеспечение безопасности мирных жителей, невозможность ведения противником огня по городам и селам – одна из главных задач подразделений, ведущих оборонительные действия. Военная наука требует в обороне создавать полосу обеспечения также для предотвращения внезапного нападения противника, запрещения действий его разведки, а также для создания условий для развертывания резервов и огневого поражения противника», – отметили в пресс-центре.

Также там сообщили, что с началом операции Объединенных сил было принято решение о повышении устойчивости обороны и усовершенствовании первого оборонительного рубежа. Был спланирован, подготовлен и проведен комплекс мероприятий с созданием полосы обеспечения глубиной до 2-х км на участке обороны одной из бригад первого эшелона.

Как отметили в штабе ООС, для подразделений, обороняющихся на луганском направлении, эта задача была непростой, ведь, несмотря на сложные географические условия, противник постоянно осуществлял огневое воздействие и вел интенсивную разведку. «Но несмотря на это, задача по созданию полосы обеспечения была успешно выполнена. Позиции боевого охранения были не только заняты, но и оборудованы в инженерном отношении в полном объеме. Задачи выполнялись в течение двух недель в условиях абсолютной скрытности. В ходе выполнения задания потерь среди наших военных нет», – добавили в штабе.