США вышли из Совета ООН по правам человека. Новости

США выходят из Совета ООН по правам человека, но не исключают своего возвращения в организацию в случае ее реформирования. С таким заявлением в Госдепартаменте выступила постоянная представительница США при ООН Никки Хейли.

«Слишком долго Совет по правам человека защищал тех, кто эти права нарушает, и имел политические предубеждения. К сожалению, наш призыв к реформам не услышали, а нарушители остаются в организации и влияют на ее решения. Наихудшие режимы мира продолжают избегать ответственности, а Совет продолжает говорить о политике», – сказала она.

«Мы не увидели прогресса, поэтому, как обещали год назад, США официально выходят из Совета по правам человека ООН», – заявила Хейли.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выразил сожаление в связи с решением США выйти из Совета ООН по правам человека. «Печальные, если не сказать ошеломляющие новости. Принимая во внимание состояние прав человека в современном мире, США должны идти вперед [в этом вопросе], а не назад», – цитирует Зейда Раада аль-Хусейна его офис в Twitter.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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