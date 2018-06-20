Ситуация в пунктах пропуска утром 20 июня: Проезда ожидали 30 авто. Новости

Сегодня утром, 20 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 45 тыс. человек и 5,9 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 9560 человек и 1075 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 11155 человек и 2180 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 8830 человек и 1665 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 4450 человек и 965 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 11025 человек.
Сегодня утром в КПВВ ожидали 30 автомобилей:
- КПВВ «Майорск» – 30/0;
- КПВВ «Марьинка» – 0/0;
- КПВВ «Новотроицкое» – 0/0;
- КПВВ «Гнутово» – 0/0.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
- Сергей: «8:39. В Майорске со стороны Украины очереди нет».
КПВВ «Марьинка»:
- Артем: «8:35. Марьинка. Украину в сторону Донецка прошли за 10 мин. Сразу на заезд. "Каргилл" в Донецк: льгота 15+-, обычная около 50».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Сергей: «7:17. В Еленовке в Украину 50-70 авто, двигаются бодренько»;
- Сергей: «8:28. Проехали Новотроицк за 15 минут»;
- Den: «8:41. Еленовка ~ 100 машин в сторону Украины. Льготы ~20».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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