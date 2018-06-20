Ситуация в пунктах пропуска утром 20 июня: Проезда ожидали 30 авто. Новости

Сегодня утром, 20 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 19 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 45 тыс. человек и 5,9 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 9560 человек и 1075 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 11155 человек и 2180 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8830 человек и 1665 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4450 человек и 965 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11025 человек.

Сегодня утром в КПВВ ожидали 30 автомобилей:

КПВВ «Майорск» – 30/0;

КПВВ «Марьинка» – 0/0;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/0;

КПВВ «Гнутово» – 0/0.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Сергей: «8:39. В Майорске со стороны Украины очереди нет».

КПВВ «Марьинка»:

Артем: «8:35. Марьинка. Украину в сторону Донецка прошли за 10 мин. Сразу на заезд. "Каргилл" в Донецк: льгота 15+-, обычная около 50».

КПВВ «Новотроицкое»:

Сергей: «7:17. В Еленовке в Украину 50-70 авто, двигаются бодренько»;

Сергей: «8:28. Проехали Новотроицк за 15 минут»;

Den: «8:41. Еленовка ~ 100 машин в сторону Украины. Льготы ~20».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.