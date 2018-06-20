Непригодные по состоянию здоровья смогут продолжать служить: Президент подписал закон. Новости

Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов прохождения гражданами военной службы». Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба президента.

Закон вносит изменения в Законы Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»; «О воинской обязанности и военной службе»; «Устав внутренней службы Вооруженных сил Украины».

Как отмечают в пресс-службе, согласно принятым изменениям, закон позволит повысить с 23 до 30 лет возраст приема граждан в качестве курсантов высших военных учебных заведений. Это даст возможность участникам АТО и операции Объединенных сил поступать на обучение и продолжать военную службу в качестве офицеров или сержантов.

Кроме того, это позволит повысить до 60 лет предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных-женщин, как это уже определено для мужчин, обеспечит гендерное равенство и увеличит мобилизационный ресурс.

Внесенные изменения дадут возможность продолжать в особый период военную службу по новому контракту на срок от 1 до 10 лет, что будет способствовать увеличению количества граждан, желающих проходить военную службу по краткосрочным контрактам; позволит уволиться или заключить новый контракт военнослужащим, действие контрактов которых принудительно продолжено после окончания его срока в особый период, и военнослужащим, заключившим контракт до окончания особого периода и объявления демобилизации.

Как сообщили в пресс-службе президента, реализация требований указанного закона позволит повысить мотивацию граждан к прохождению военной службы.

Закон также предоставляет возможность военнослужащим, признанным решениями военно-врачебных комиссий непригодными по состоянию здоровья к военной службе, продолжать прохождение службы. Боевой опыт, морально-деловые качества и мотивация к военной службе таких военнослужащих, несмотря на их физическое состояние, могут быть реализованы на воинских должностях, не требующих физических нагрузок.