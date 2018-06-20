На Луганщине на растяжке подорвался мирный житель. Новости

На Луганщине на растяжке подорвался мирный житель. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В пресс-службе отметили, что между селами Трехизбенка и Лопаскино, находящихся вдоль линии разграничения (Новоайдарский район), на растяжке подорвался мирный житель. Об этом стало известно сегодня утром.

В результате взрыва у мужчины осколочные травмы ног. Сейчас пострадавшего доставили в Новоайдарскую районную больницу, где ему оказывается экстренная медицинская помощь.

«С начала года это уже 4-й случай травмирования гражданских жителей Луганщины. Мы потеряли за эти полгода 5-х наших мирных земляков и похоронили 2-х военнослужащих», – прокомментировал ситуацию председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

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