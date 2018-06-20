Сводка из зоны ООС за 19 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 26 обстрелов украинских позиций, 3 раза – с применением тяжелого вооружения, 3 украинских военнослужащих были ранены. Об этом сегодня, 20 июня, сообщили в штабе Операции объединенных сил.

На горловском направлении противник не прекращал попыток ослабить оборонительные рубежи сил ООС в районе населенного пункта Железное.

На донецком направлении, вблизи населенных пунктов Авдеевка и Пески, противник вел провокационный огонь из стрелкового оружия.

На мариупольском направлении остается напряженной ситуация в районах населенных пунктов Старогнатовка, Чермалык, Талаковка и Водяное.

В течение ночи текущих суток, 20 июня, интенсивность боевых действий уменьшилось. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия.

В «ДНР» сообщают, что «украинские войска за минувшие сутки 6 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 152 единицы. Под обстрелы с позиций украинских подразделений попали западные окраины Горловки – поселки Широкая Балка и шахты им. Гагарина, а также села Белая Каменка и Новоласпа Тельмановского района. При этом обстрелов на донецком направлении не зафиксировано».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Донецкий и расположенного в пригороде Луганска поселка Зеленая Роща. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов».