Из микроавтобуса мужчину извлекали сотрудники «МЧС ДНР»: В Донецке в ДТП пострадали 7 человек. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

ДТП произошло по ул. Куйбышева в Куйбышевском районе Донецка 19 июня в 23:28. В результате столкновения двух транспортных средств – микроавтобуса «Ford Transit» с поливомоечной машиной «ЗИЛ-130» – пострадали 7 человек.

Один из пострадавших, анкетные данные которого устанавливаются, оказался зажат в микроавтобусе, его извлекли и передали работникам «скорой» сотрудники «МЧС».

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