Верховная Рада сегодня рассмотрит поправки к законопроекту о нацбезопасности и обороне. Новости

Верховная Рада Украины сегодня, 20 июня, рассмотрит поправки к законопроекту №8068 «О национальной безопасности и обороне». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 июня, в ходе заседания Верховной Рады Украины заявил спикер парламента Андрей Парубий.

«Вчера Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны принял решение по рассмотрению во втором чтении закона о национальной безопасности и обороне. Это дает нам возможность сегодня в 12:30 начать рассмотрение фундаментального законопроекта "О национальной безопасности и обороне"», – сказал он.

По его словам, в работе над законопроектом принимали участие консультанты стран НАТО. «Этот закон – это не только реформирование украинского сектора безопасности, это также приведение украинского сектора безопасности в соответствии стандартам НАТО. Поэтому для украинского парламента крайне важно, чтобы мы ко второму чтению смогли учесть все предложения и поправки НАТО. Мы должны принять этот закон на этой неделе, чтобы на июльском саммите НАТО в Брюсселе продемонстрировать прогресс украинских реформ, которые приближают нас к НАТО», – заявил Парубий.

Как сообщалось ранее, глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, представляя поправки к законопроекту №8068 о национальной безопасности Украины, заявляла, что реформа Службы безопасности Украины – одно из ключевых требований международных партнеров в плане инвестиций в украинский бизнес.

Нардеп также подчеркивала, что для международных партнеров важны реформы в Украине, поэтому Верховной Раде необходимо принять во втором чтении закон о национальной безопасности, чтобы на саммит «Украина-НАТО», который состоится 11-12 июля в Брюсселе (Бельгия), украинская делегация могла бы поехать с конкретными результатами законодательной деятельности.

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