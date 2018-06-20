Ночь впереди, и ненавистный комендантский час: В неподконтрольном Донецке люди подолгу ждут трамваев. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке местные жители продолжают нарекать на работу электротранспорта. В частности, в соцсетях дончане обсуждают трамваи, которых приходится долго ждать, что крайне неудобно на фоне того, что в Донецке действует комендантский час.

«Хочу высказать свое возмущение по поводу маршрута трамвая 8! Сегодня (19 июня) на остановке Погодина собралась толпа людей около 6 вечера. Трамвая не было ни в сторону центра, ни в сторону Текстильщика. Как так? Ждали около 40-50 мин! Это нормально? Многие пошли пешком, и мы в том числе. Ночь впереди, и всем ненавистный комендантский час. Через 2 часа дома были. Я молчу о выходных днях. Одна восьмерка по кругу ходит раз в час или реже, потом битком едем. Сколько можно над людьми издеваться? Вечно именно с этим маршрутом проблемы! То поломка, то еще что-то! Раз в неделю или чаще – это стабильно! Такой длинный маршрут, куда начальство смотрит? Пересесть не на что! Вечно битком», – пишет автор поста в одном из местных пабликов.

Его поддерживают и другие дончане:

Ярослав: «8-ка трамвай – очень странный предмет! Она вроде есть, но ее все же нет»;

Юлия: «8-ка – это маршрут-призрак».

Анна: «8-го трамвая ждать по 40 мин., особенно в выходные, это уже норма».

Дончане пишут, что и на иных маршрутах – подобная ситуация:

Дмитрий: «Тройка точно так же вечером ходит... Бывает, по часу-полтора ждешь»;

Димон: «А 4-ка разве не так? Тоже очень редко ходит, приходится автобусом ездить».

Жители Донецка высказывают предположение, что такая ситуация – из-за плохого состояния подвижного состава. «Трамваи все в хлам убитые, держатся на краске или на честном слове. Вот и происходит такое, ломаются на ходу, и от этого перебои», – пишет Руслан.

При этом люди предполагают, что обещанный «новый» трамвай пустят не на проблемные маршруты. «И ведь новый донецкий трамвай пустят на 1-й маршрут, где и так все неплохо. Слабо поставить его на "восьмерку"?», – пишет Камилла.

Одной из местных жительниц удалось уехать нормально. «Не знаю, в воскресенье возвращалась домой в 18:30, трамвай ездил нормально. В течение 20 минут проехали 2 трамвая в город и один в сторону Текстильщика. Может, повезло», – пишет Юльчик.

Также дончане говорят о том, что нужно писать коллективные жалобы. «Надо, коллективно желательно, писать жалобы в администрацию районную, потом, если ноль реакции, выше идти. Может и зашевелятся», – считает Елена.

Обсуждают дончане и комендантский час:

Лена: «А мне по душе комчас, ночью, кроме собак, никого не слышно, никто не горлопанит песни под окном, не орет, не дерется...»;

Даниил: «Кому по душе, а кому нет, элементарно добраться до дома – это является большой проблемой, особенно тем людям, которые до 22:00 работают»;

Лена: «Тут да, проблема, конечно, и просто поехать вечером в центр города, потом нечем добраться».

Напомним, ранее дончане уже сообщали о том, что в Донецке люди подолгу ожидают троллейбус или трамвай даже в утренние часы, когда спешат на работу, и особенно вечером, когда нужно успеть домой до наступления комендантского часа.

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