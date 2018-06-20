Госпитализирована в нейрохирургию: В Мариуполе в ДТП пострадала женщина. Новости

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В Мариуполе (Донецкая обл.) в ДТП пострадала женщина. Об этом сообщили очевидцы.

Авария произошла в поселке Талаковка Кальмиусского района Мариуполя 19 июня: столкнулись два автомобиля – «Митсубиси» и «Пикап».

В результате аварии пострадала пассажир «Пикапа»: 30-летнюю женщину с сотрясением головного мозга госпитализировали в нейрохирургию областной больницы.

На месте работали сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Источник: Сайт города Мариуполя

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