Задержаны подозреваемые в избиении пограничников в Мариуполе, – полиция. Новости

Двое подозреваемых в избиении пограничников в кафе Мариуполя (Донецкая обл.) задержаны. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Сотрудники полиции установили, что к избиению двух офицеров Государственной пограничной службы причастны двое мужчин 1999 года рождения. Предварительно установлено, что данные лица проходили стажировку в службе охраны предприятия.

Подозреваемые задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Устанавливаются другие участники конфликта. Обстоятельства происшествия выясняются.

Уголовное производство по данному факту переквалифицировано на ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Подозреваемым грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе в одном из кафе неизвестные избили двух сотрудников Госпогранслужбы за то, что они попросили меню на украинском языке. Пограничники не были при исполнении служебных обязанностей, но вели себя адекватно. Об этом 18 июня сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян. Также сообщалось, что правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта, в результате которого получили телесные повреждения двое военнослужащих Государственной пограничной службы Украины.

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