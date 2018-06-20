Назначение экс-губернатора Донетчины аудитором НАБУ нарушает закон, – нардеп. Новости

Назначение экс-председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) нарушает закон. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 июня, в кулуарах Верховной Рады Украины заявила глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко.

«Во-первых, это нарушение закона, потому что в законе четко написано, что аудитором НАБУ должен быть человек, который имеет [международный] опыт проведения [аудита]. У господина Жебривского, насколько я знаю, такого опыта нет. Поэтому это кадровое назначение президента выглядит, как минимум, странно», – заявила она.

Аналогичного мнения о новом назначении Павла Жебривского придерживается бывший член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, юрист Руслан Рябошапка. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Закон о Национальном антикоррупционном бюро говорит о том, что аудитором НАБУ может быть лицо, которое: 1) имеет значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или 2) имеет значительный опыт работы в международных организациях. Я не слышал, чтобы новоназначенный аудитор НАБУ работал за рубежом в органах досудебного расследования, прокуратуры, судах имеет значительный опыт работы в международных организациях», – пишет Рябошапка.

«Также нет никаких доказательств того, что аудитор от НАБУ (Павел Жебривский, - прим.) обладает необходимыми знаниями и навыками для проведения оценки (аудита) НАБУ, что тоже является необходимым условием соответствии с Законом», – добавил он.

Напомним, после того, как Павел Жебривский официально заявил об уходе с поста Донецкой ОВГА, Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об его увольнении по собственному желанию. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 июня. После этого, 19 июня, президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил экс-губернатора Донецкой области Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.

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