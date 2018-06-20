Появление миротворцев на Донбассе в этом году нереально, – нардеп. Новости

Украина должна активнее вести переговоры с международными партнерами в поисках рычагов влияния на Россию в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе, и не рассчитывать только на введение миротворческой миссии ООН. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 июня, в кулуарах Верховной Рады Украины заявила глава Комитета Верховной Рады по иностранным делам, народный депутат Анна Гопко, отвечая на вопрос о пользе Минских соглашений за прошедшие 4 года.
«Мы можем сказать, что не было масштабного вторжения. Украине удалось отбить провокации, связанные с построением проекта "Новороссия", который включал план по дестабилизации в Днепре, Одессе, Харькове», – сказала она.
«После того, как состоялись выборы в США, потом во Франции и в Германии, а потом Путина, нужно было говорить о новой стратегии Запада в "дожатии" Кремля, чтобы пересмотреть и найти новые элементы давления [на Россию], чтобы мы увидели хотя бы выполнение пункта о прекращении обстрелов, чтобы не гибли наши солдаты. Это должна была предлагать украинская сторона, как и идею с миротворческой миссией, которая в этом году выглядит нереалистичной», – считает Гопко.
Как сообщалось ранее, по мнению главы Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анны Гопко, Украина должна четко понимать, что, если не будет миротворческой миссии ООН на Донбассе в этом году или она будет отложена по разным причинам, украинским властям нужно говорить с Великобританией, Канадой, Польшей, США о двусторонних соглашениях по безопасности.
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