Ситуация в пунктах пропуска днем 20 июня. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 20 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Сергей: «9:27. В Горловке со стороны Украины 50 машин. Льготы нет, все в одной очереди. Пропускают 15 машин в час»;

Сергей: «9:29. Горловка со стороны ДНР. Пеших 500 человек, машин 230. После поста милиции льготы нет, все в одной очереди. Пускают очень медленно».

КПВВ «Марьинка»:

Алина: «10:07. БП Александровский: льготная 50 машин, простая 150. Движение слабое».

КПВВ «Новотроицкое»:

Den: «11:38. Из Донецка в Волноваху. Машин под 80, но стоим. На въезд при этом запускают шустро. У нас же пара протяжек по 5-7 машин».

КПВВ «Гнутово»:

Оксана: «9:26. Не работает база на выезд из Донецка, очередь до камышей»;

«Т»: «14:08. Пищевик – ни машин, ни людей в обе стороны».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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