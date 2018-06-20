Смертельное ДТП: В «ЛНР» парень с девушкой на мотоцикле врезались в авто. Новости

В «ЛНР» произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сегодня, 20 июня, сообщают местные жители в соцсетях.
ДТП произошло 19 июня на ул. Советской в районе дома №17 в Должанске (до переим.: Свердловск)
В местном паблике пишут, что 18-летний парень, управляя мотоциклом «Viper», не справился с управлением и врезался в «Жигули». Также сообщается, что парень скончался в реанимации, девушка, с которой он ехал, госпитализирована в травматологию.
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