Надо учиться работать на себя: Участник АТО открыл станцию шиномонтажа (Фото). Новости

Мастер и автолюбитель Юрий Утилин всю жизнь проработал водителем, а когда решил найти работу в родном селе Лозовое (Лиманский р-н, Донецкая обл.) ее не нашлось, поэтому для того, чтобы прокормить семью открыл собственное дело. Год назад, вернувшись с передовой, участник АТО написал бизнес-план и выиграл грант на открытие станции шиномонтажа.

Он первый в селе Лозовом открыл собственную шиномонтажную станцию, на которой он и за начальника, и за подчиненного, хоть и владелец. По словам одной из жительниц соседнего села, теперь сюда приезжают сдавать в ремонт машины из ближайших населенных пунктов. «Нуждались в нем очень, потому что мы от города находимся очень далеко», – отмечает клиентка.

Ремонтировать 55-летний Юрий научился сам, потому что всю жизнь работает с машинами и за рулем. С возрастом мужчина начал искать работу ближе к дому и семье, стал вместе с женой заниматься хозяйством. «До 46 лет я ездил по вахтам. Работы по моей профессии [в Лозовом] особо не было. Если водителем, то ехать надо было или в Лиман, или еще куда-то. За 30 км езда, и, если посчитать по зарплате, которую обещали платить, и ездить в город на работу, оно того не стоит», – рассказывает предприниматель.

С началом боевых действий на Донбассе мужчина прошел обучение и через два месяца отправился на передовую. «Посчитал, что могу помочь. Я – шофер. И мы от Мариуполя до Сватово проехали. Думали, что поедем на месяц-два и все закончится, а когда увидели, что на самом деле творится, так сейчас этому не видно края», – вспоминает он.

Вернувшись домой после демобилизации и не найдя работы в родном селе, у Юрия впервые появилась идея открыть собственный бизнес, в чем его поддержали родные. «Пришло в голову сделать шиномонтаж, потому что у нас такая местность, что 20 км до ближайшей станции. Делал сам все. Жена – первый помощник. Первые клиенты были местные люди, знакомые, друзья», – рассказывает бывший участник АТО.

Толчком к открытию собственного дела стало участие в грантовой программе, по которой мужчина выиграл 58 тыс. грн, а потратил их на оборудование и строительные материалы, еще 30 тыс. грн – личные капиталовложения. Станцию шиномонтажа открыли в собственном гараже. «В феврале-марте я заработал первые деньги, которые мы начали записывать и считать. Это 1,6-1,7 тыс. грн. В апреле я заработал две минимальные зарплаты», – отметил Юрий.

Прибыли станция шиномонтажа пока не приносит, а кормит семью единственная из оставшихся трех корова, но мужчина об открытии своего дела не жалеет. «Люди должны научиться сами что-то делать и на себя работать. Скорее бы война закончилась. Украина нашей мечты – чтобы к нам приезжали на работу. Украина должна гордиться своими товарами, своими услугами, своими людьми», – подчеркнул Юрий Улитин.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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