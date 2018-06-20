Мирные люди, получившие травмы из-за конфликта на Донбассе, не имеют господдержки . Новости

На жилье или медицинское обслуживание переселенцев с инвалидностью деньги в государственнос бюджете не предусмотрены. Об этом заявил уполномоченный президента по правам лиц с инвалидностью Валерий Сушкевич во время Всеукраинского форума переселенцев, получивших травмы в результате конфликта на Донбассе, который проходил в Киеве.

Еще в конце прошлого года президент подписал принятый Верховной Радой закон, защищающий права переселенцев с инвалидностью. Он, в частности, предусматривает получение статуса инвалида войны и льгот вследствие военных действий на Донбассе. «Когда вы получите статус, вы имеете право получить бесплатно и без очереди жилье от государства», – сказал Валерий Сушкевич.

Сейчас средства выделяют на квартиры для военнослужащих и дома семейного типа. А вот на жилье переселенцев с инвалидностью бюджетные деньги пока не предусмотрены.

Проблема есть и по медицинской части. Уполномоченный президента по правам лиц с инвалидностью раскритиковал работу Минздрава. «Это наихудшее из министреств.Оно просто не видит людей с инвалидностью вообще, абсолютно не видут. Если есть коэффициенты по обслуживанию пожилых людей, детей, то людей с инвалидносью никто не хочет обслуживать», – отметил Сушкевич.

На форуме заявили и о том, что система протезирования для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с инвалидностью не работает.

«Сейчас больше принято говорить о проблемах участников АТО, военных, которые защищают Украину. Конечно, нужно решать проблемы наших воинов, но проблемы гражданских лиц, которые получили инвалидность от военных действий на Донбассе, остаются без внимания, о них не говорят, их не замечают», – отметила народный депутат Наталья Веселова.

По словам участников встречи, многие такие люди находятся в состоянии, близком к депрессии.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «7 канал.Одесса»