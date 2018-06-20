В неподконтрольном Донецке прошел показ мод (Фото). Новости

В неподконтрольном Донецке прошел показ мод (Фото)

20.06.18 21:45dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook/Светлана Топалова

В минувшие выходные в неподконтрольном украинской власти Донецке прошел показ мод от местного дизайнера Светланы Топаловой. Об этом на своей странице в Facebook пишет сама дизайнер, разместив соответствующие фото.

Как и в предыдущий раз, одна из представленных коллекций именовалась «Любовь», вторая называлась «Крылья».

Показ состялся на территории Донецкого Ботанического сада.

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