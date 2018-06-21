Крым: На набережных в продаже – вышиванки и «крымский мост» (Фото). Новости

В аннексированном Крыму, на набережной Коктебеля продают вышиванки. Об этом в соцсети сообщает Олег Крючков, журналист из Симферополя.

Автор утверждает, что это именно украинская вышиванка. По словам продавца, на товар есть покупатели, стоимость – 2500 руб. (1032 грн по курсу Национального банка Украины).

Также на данной рыночной точке продают венки из искусственных цветов. Крючков настаивает, что это украинский венок, при этом ленты выполнены в триколоре российского флага.

Иные местные жители и отдыхающие, посещавшие аннексированный Россией полуостров, подтверждают, что такие же вышиванки промышленного производства продают и в иных городах:

Олег Матвеевич: «Сегодня в Ялте видел вышиванки и игрушечных казачков на ярмарке, а на рынке Спартак тетя торгует рыбой и красиво говорит по-украински»;

Наталья Ассаул: «Я купила вышиванку этой весной в Севастополе, возят из Украины. Вышиванка – это красиво и удобно (качество натуральной ткани прекрасное)… Попытки прировнять вышиванку к форме СС – глупость и популизм».

Участники обсуждения разошлись во мнении – украинские ли это по стилю вышиванки или «общеславянские».

Тем не менее, по словам Крючкова, хитом продаж на крымских рынках являются товары с тематикой крымского моста.

Фото: Facebook / Олег Крючков

Как сообщалось ранее, в мае 2018 года на рынках Краматорска (административная столица подконтрольной Украине части Донецкой области) цены на вышиванки стартуют от 400 грн.

Напомним, в аннексированном Крыму 15 мая состоялось открытие моста через Керченский пролив, который соединил полуостров и Краснодарский край.

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