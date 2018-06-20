Кабмин утвердил кандидатуру нового губернатора Донецкой области. Новости

Кабинет министров Украины сегодняу, 20 июня, утвердил кандидатуру начальника управления Службы безопасности Украины Донецкой и Луганской областей генерала Александра Куця на должность главы Донецкой военно-гражданской администрации. Об этом сообщил экс-глава Донецкой ОГА Павел Жебривский.

«Сегодня Кабинет министров утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность. Я думаю, что в ближайшее время президент рассмотрит, издаст указ и тогда его будут уже представлять в Донецкой области», – сказал Жебривский.

Ранее сообщалось, что Жебривский предложил президенту Украины две кандидатуры в качестве своих преемников. Президент Украины наградил главу Донецкой областной госадминситрации Павла Жебривского, подавшего в отставку, орденом князя Ярослава Мудрого и подписал Указ об отставке.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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