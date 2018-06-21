Министр соцполитики разъяснил, кто имеет право на минимальную пенсию. Новости

Право на минимальную пенсию в Украине имеют граждане, у которых есть 15 лет и более страхового стажа. Об этом рассказал министр социальной политики Украины Андрей Рева.

«Чтобы вы имели право на пенсию, у вас должно быть не меньше 15 лет страхового стажа. Если у вас нет 15 лет страхового стажа, вам пенсия не платится, и раньше не платилась. Платилась государственная социальная помощь лицу, которое не имеет права на пенсию. До реформы она платилась с 63 лет, после реформы – с 65 лет», – говорит он.

По его словам, если у человека небольшой страховой стаж, от 15 лет и более, при расчете пенсии ее размер будет ниже прожиточного минимума. «В этом случае, если у вас нет других доходов, вам государство доплачивает до установленного законом прожиточного минимума. До 1 июля 2018 года это было 1373 грн, а с 1 июля это будет 1435 грн», – разъяснил Рева.

Как сообщалось ранее, в государственном бюджете Украины на 2018 год предусмотрено повышение размера минимальной пенсии дважды в течение года – с 1 июля и с 1 декабря. Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявлял, что с 1 июля произойдет повышение выплат для тех людей, размер пенсии которых зависят от прожиточного минимума. Таких пенсионеров примерно 1 млн человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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