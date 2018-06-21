Маразм только крепчает: В «ДНР» возмущены выплатами жителям подконтрольной Украине части Донетчины (Фото). Новости

Жители неподконтрольной украинской власти части Донецкой области возмущены так называемой «гуманитарной программой», в рамках которой «ДНР» выплачивает разовые пособия гражданам льготных категорий подконтрольной Донетчины. Об этом жители делятся в социальных сетях.

Поводом для обсуждения стал брифинг «министра труда и социальной политики ДНР» Ларисы Толстыкиной. В частности, отмечается, что по «гумпрограмме» выплаты могут получить следующие жители подконтрольной Украине территории Донетчины:

участникам боевых действий, ветеранам Второй мировой войны в размере 12 тыс. руб. (6 тыс. грн);

многодетным семьям – 6 тыс. руб. (3 тыс. грн);

семьям с детьми с инвалидностью – 5 тыс. руб. (2,5 тыс. грн).

Выплаты производятся на «республиканских» контрольно-пропускных пунктах, которые располагаются на линии разграничения, в специальных вагончиках. Получить деньги можно как в рублях, так и в гривне (по курсу 2:1). Например, так выглядит пункт выплат на одном из КПП:

Местные жители не сдерживают своих эмоций:

Андрей: «Тех – кормим, своих – гробим»;

Олеся: «Ну, вот как так? Чем наши-то хуже? И, как я понимаю, делается все за бюджетные деньги. Не справедливо!!!»;

Иоан: «Ух ты же… А у нас филе куриное на 60 руб. (25 грн по местному курсу валют на 21.06.18, – прим. ред.) подорожало и бензин на 10 руб. (4 грн). Перемога»;

Антонина: «В Горловке такое бедственное положение и зарплата у них 2000 руб. (833 грн);

Аля: «А у нас все хорошо и правильно на "горячих линиях". Звонишь туда, говорят – одно, а на местах – свои законы»;

Ирина: «По сути все это разъединяет. Хоть и задумано было с прямо противоположной мыслью. Воплощение как всегда через одно место»;

Алена: «А у нас понятно только то, что ничего не понятно! Маразм только крепчает! Вот все думаю, ну, вот все прояснится, а оно вот как! Ничего!!!!! Одни маразмы!!!!! Сегодня смотрела по Оплоту сходку наших депутатов и депутатов ЛНР! Обнять всех, и плакать! Откуда весь это сброд? Кто их выбирал?.. А мы говорим о инвалидах и выплатах! Все пиар-акции!!!! Никто никому не нужен!».

А дончанку, воспитывающую ребенка с инвалидностью, особенно возмутили выплаты аналогичным категориям с подконтрольной Украине территории. При этом женщина в «ДНР» получает копеечное пособие для сына, и то выплачивают их нерегулярно. «Позвонила мне сегодня подружка, мама ребенка-инвалида и радостно сообщила что с 1 июня для семей с детьми-инвалидами положена единоразовая помощь в размере 5000 руб. Я сначала обрадовалась, а потом пошла искать закон. И оказывается, что эта гумпомощь положена семьям с территории, подконтрольной Украине. А как же мы? А нам не положено! То есть живет себе такая семья в Мариуполе, получает пособие на ребенка в два раза больше нашего, получают спокойно препараты каждый месяц и тут тебе такой подарок в размере 5000 руб. А наши семьи живут тут – пособие маленькое, препараты очень редкое счастье, и то не все – и как оказывается, мы безумно богаты, нам эта помощь не нужна. Помощь в размере 1500 руб. раз в три месяца нам тоже не положена, так как пенсия большая», – пишет Леся.

Иные жительницы Донецка поддержали ее посыл:

Анна: «Извините, девочки, но это запределье! Ох*енели там совсем что-ли?»;

«Molly J Holly»: «Это уму непостижимо – не давать пособия деткам, живущим в аду войны, но делать жесты невиданной щедрости для других!!!!»;

Галина: «У нас все для наших людей и детей)))) Здесь цены растут, как на "дрожжах" для нас, а для них – помощь. Надоело! Действительно все держится на волонтерах, но их уже осталось очень мало».

Также «власти ДНР» уверяют, что по «гумпрограмме» производится бесплатное лечение граждан льготных категорий, проживающих на подконтрольной Украине территории. Местные жители негодуют, что, несмотря на мизерные зарплаты и пенсии, они вынуждены оплачивать в «ДНР» операции, приобретать дорогостоящие лекарства:

Андрей Ч.: «Наверное, тем, кому требуется дорогостоящее лечение или операция, дешевле будет прописаться на той, украинской, стороне, чем лечиться как местному жителю»;

Виктор: «В ДНР бесплатно тем, кто под Украиной, а местным – все платно»;

Юлия: «Здесь только беспокоятся за здоровье жителей Украины по программе "единый Донбасс", а свои жители на**ен никому не нужны. Такая правда, грустная»;

Татьяна: «Дедушке сделали две операции на сосуды – в мае и июне. В Донецке, в больнице им. Калинина. Первая – 50 тыс. руб. (21 тыс. грн) и 8 тыс. руб. (3,3 тыс. грн) обследование перед операцией. Вторая – аналогично»;

Дмитрий: «Увидел передачу, где женщине с подконтрольной Украине территории сделали бесплатно операцию катаракты глаза. Написал письмо – сначала в программу "гуманитарная помощь жителям Донбасса", потом – в министерство здравоохранения ДНР. Ответ пришел быстро: бесплатные операции предоставляются только жителям с подконтрольной Украиной территории:

Александр Копейкин: «Должно быть равенство: либо всем бесплатно, либо всем платно. А то получается тем – халява по лечению, а наши должны платить, да еще и обстрелы терпеть. Почему моя мама, участник ВОВ, должна была заплатить за рентген бедра 180 руб., а мужичек из [украинской] Волновахи сделал снимок позвоночника бесплатно? А дед из Красноармейска (Покровска, – прим. ред.) вообще ничего не заплатил, а лечение получил по высшему разряду и водичку дедушке приносили на подносе со стаканчиком. Кому в больнице минералочку принесли хоть раз?.. Им все нахаляву, а нас потрошат, как могут. Обидно»;

Напомним, ранее жителей возмутила пиар-акция «главы ДНР» Александра Захарченко о доплатах учителям, проживающим на подконтрольной Украине части Донетчины.

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