Цены на продукты, жилье и состояние пляжей: Блогер из Горловки рассказал о поездке на морской курорт «ДНР» (Фото). Новости

Блогер из неподконтрольной Горловки Егор Воронов в июне 2018 года побывал на морском курорте «ДНР» – в поселке Седово на Азовском море. О поездке он рассказал на своей странице в Facebook.

«Учитывая, что нынче в Донецкой народной республике не столь уж богат выбор морских курортов, то мы снова встретились с Седово… Ехал я туда снова на автомобиле. В силу некоторых обстоятельств так удобнее и быстрее, хотя и гораздо дороже, чем на автобусе», – сообщил Воронов.

Рассказал он и об общественном транспорте: «официально» в Седово из Горловки и обратно нет рейсов. «Специально зашел на седовскую автостанцию и посмотрел расписание. 10 рейсов в Донецк (один из которых с заходом на макеевский автовокзал). Первый – 05:45, последний – 17:45. И все. А так... мотаются микроавтобусы и в Енакиево, Харцызск, Снежное, Шахтерск и Горловку. Из Горловки микроавтобус отправляется в 06:00 от "Дома кофе". В пути – 3 часа. Стоимость проезда – 300 руб. (125 грн по местному курсу) с человека. Приезжает на местный рынок возле супермаркета "Море" и дальше по улице Комсомольской развозит по пансионатам. Обратно микроавтобус в Горловку уезжает в 12:00 или 13:00 (смотря по ситуации на блокпосту)», – утверждает блогер.

По поводу блокпоста Воронов рассказал, что в этом году он стал больше, и «стоят там уже не просто военные и работники ГАИ, а бойцы специального отряда быстрого реагирования». По утверждению блогера, он видел, как горловский автобус простоял при въезде в Седово 2 часа, кроме того, он видел и пробку на въезде примерно в 70-80 авто и плюс автобусы. «И все это на жаре. На блокпосту проверяют/записывают паспорта + IMEI телефонов», – сообщил Воронов.

Само же Седово, как уверяет Воронов, с прошлого года ни в малейшей степени не изменилось. «Поселок так и не превратился в курортную жемчужину ДНР, как это ему пророчили. Лично я жил все в том же частном пансионате – 200 руб. (83 грн) в день за койкоместо», – рассказал он.

Кроме того, Воронов сообщил, что «единственный пляж в центре, где был более-менее нормальный спуск (в том числе для детей), пансионата "Чайка" – закрыт. Почему? Висит табличка "Пансионат Верховного суда ДНР. Вход для посторонних запрещен". Говорят, что в связи с жалобами общественности в июле его собираются открыть, но... я об этом уже вряд ли узнаю. Пляжи пансионатов "Волна" и "Золотой берег" – увы, это бетонные спуски прямо в море», – отметил блогер.

По его словам, Седово делится на две половины – Обрыв (по сути, это отдельный поселок, соседствующий с Седово на востоке) и «Коса», между которыми курсирует единственный городской рейсовый автобус, стоимость проезда – 10 руб. (4,1 грн). Идет автобус вдоль прибрежных пансионатов. «Существованием этого автобуса очень недовольны местные таксисты (причина, думаю, ясна), которые обычно за поездку по поселку берут 100 руб. (41,6 грн). Как минимум, такова цена до блокпоста из любой точки Седово», – утверждает Воронов.

По его словам, в Обрыве тоже сдают комнаты («номера» образца а-ля 1990-е), ловит связь российских операторов и нет обустроенных пляжей. «Перед самим Обрывом – дикий пляж. Песчаный, но... в камышах водятся змеи, а на берегу много осколков битых бутылок и окурков. Чтобы взрослому человеку погрузиться в воду, нужно идти метров 100-150. В основном, по глине, в которую ты погружаешься на 5-10 см», – рассказывает блогер.

«"Коса" – по сути, это начало Кривой Косы (входившей в свое время в ландшафтный парк "Меотида"). На саму Косу вход запрещен. А вот за пансионатом "Гелиос" (куда, говорят, с детьми пускают совершенно бесплатно), есть несколько кемпинговых пляжей. Без машины сюда можно зайти просто так. Пляжи более-менее чистые, песчаные и заход в море глубокий (10-15 метров – и уже можно плавать взрослому человеку). Тут в аренду можно взять зонтики за 200 руб. (83 грн) и лежаки за 100 руб. (41,6 грн). Ходят продавцы чебуреков, пиццы и сладкой ваты. Есть точки по продаже алкогольных напитков, кваса и соков. Тут же – аквабайки, "бананы" и батуты. Соответственно, забиты эти пляжи под самую гальку», – сообщил блогер.

На центральном городском пляже, по его словам, вечером столько комаров, что лучше держаться от этого места подальше и очень едко пахнет рыбой. «Кстати, в этом году в Седово рыбаков (я имею в виду уже предпринимателей, которые ловят рыбу сетями на моторках) – стало гораздо больше», – считает блогер.

Также Воронов приводит цены на продукты, которые в начале июня были выше цен в Горловке на 10-20%. «Молодой картофель – 40-70 руб. (16,6-29,1 грн) за 1 кг. Клубника – 150-180 руб. (62,5-75 грн), черешня – 40-50 руб. (16,6-20,8 грн), абрикосы – 150 руб. (62,5 грн), малина – 100-130 руб. (41,6-54 грн) за поллитровый стаканчик. Нарезной батон – 18 руб. (7,5 грн), вода на разлив – 2 руб. (0,8 грн) за 1 литр, яйца – 45-50 руб. (18,7-20,8 грн) за 10 штук, помидоры – 100-130 руб. (41,6-54 грн) за килограмм, сыр – 450-550 руб. (187,5-229 грн) за кг (российский "Комо" или "Российский" Беларусь), филе – 165 руб. (68,7 грн) за 1 кг. Пиво и сигареты, конечно, будут подороже, чем в Горловке», – рассказал он.

Пообщался Воронов и с торговцами, которые рассказали, что «в этом году запретили продавать вареную кукурузу (хотя лично видел на пляже людей, которые ее продают) и домашнее вино». «В поселке существенно меньше стало военных, но не полиции. Много видел автомобилей с абхазскими флагами и людей в футболках с символикой этой непризнанной республики. Ну и, конечно, стайки школьников, которых уже отправили на отдых к берегу моря», – отметил блогер.

Пользователи соцсетей обсуждают информацию, представленную блогером, и рассказывают о собственных поездках. В первую очередь люди делятся ценами на жилье:

Анастасия: «Жили 5 дней, неделю назад в "Азовской креветке". Все шикарно там… 1 тыс. руб. (417 грн)/сутки. Самый обычный номер. С горячей водой, правда, и туалетом. А с кондиционером и ТВ – выше цены»;

Лена: «Кому как. Мы приехали и там не остались. 1200 руб. (500 грн) номер стандарт с кондиционером и видом на море. Этот пансионат подходит для семейного спокойного отдыха. Нам не зашел. От центра километров 8, на самой окраине... На этих выходных снимали в Седово в частном секторе за 250 руб. (104 грн) с человека. Условия хорошие»;

Елена: «В июле едем в пансионат "Дяди Феди", цена за сутки люкс номер 1,5 тыс. руб. (625 грн), обычный 1,2 тыс. руб. (500 грн)».

Также местные жители в соцсетях отмечают, что о Седово есть масса негативных отзывов, и предлагают рассмотреть иные варианты отдыха:

Татьяна: «Почитайте отзывы про Седово прежде, чем туда ехать. Это не море, а грязная лужа или болото, даже не знаю, как и назвать»;

Светлана: «Туда и до войны за 20 грн никто, кроме пьяной молодежи, не хотел, а теперь, блин, курорт!»;

Эдди: «Езжайте в Безыменное! В прошлом году был. Лучше Седово намного»;

Ольга: «В Абхазии 500 руб. (208 грн) с семьи без удобств. 1 тыс. руб. (417 грн) квартира-студия с видом на море»;

Максим: «Уныло как-то все там»;

Андрей: «Расхотелось в Седово».

Также люди отмечают, что отдых не всем по карману из-за низкой оплаты труда и маленьких пенсий в «ДНР»:

Евгений: «Осталось задолженность за 4 месяца получить. На отдых должно хватить»

Владимир: «Цены для наших работяг, а пенсионеры – так целый год ждут, когда сезон откроется. Уж очень они на море хотят».

Напомним, у жителей временно неподконтрольного украинской власти Донецка есть свои способы, как провести летние выходные или отпуск, если нет возможности поехать за город.

Поселок Седово на берегу Азовского моря вот уже четвертый год – главный курорт неподконтрольного Донбасса. Но здесь НВФ «ДНР» на въезде поставили блокпост. Чтобы добраться на побережье надо получить пропуск, как следствие отдыхающие стоят в огромных очередях.

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