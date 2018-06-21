В «ДНР»: Жители Донецка рассказали о зарплатах, ценах на продукты и бензин (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке рассказали о жизни в городе: о зарплатах и пенсиях, ценах на продукты и о наличии бензина. Об этом пишет местный житель в соцсети.

«Средняя зарплата в Донецке порядка 7-8 тыс. руб. (2,9-3,3 тыс. грн по местному курсу). Минимальная пенсия – 2,9 тыс. руб. (1,2 тыс. грн). Ее, к сожалению, получают большинство пенсионеров. Что касается вакансий и зарплат – работа, в принципе есть, но достаточно сложно устроиться. В основном предпочтение шахтерам, горнорабочим, строителям… Я зашел на сайт центра занятости ДНР… Ну, например, медработник получает до 5 тыс. руб. (2083 грн), как и учитель в школе. Подсобный рабочий – 3,2 тыс. руб. (1,3 тыс. грн). Сотрудник "Макдональдса" (сейчас он у нас называется "ДонМак") – от 6,5 тыс. до 7,5 тыс. руб. (2,7-3,1 тыс. грн). Безусловно, есть и специалисты, которые получают более 10 тыс. руб. (4167 грн), в основном, как я и говорил, шахтеры. Самые хорошие зарплаты у солдат. Рядовой получает 15 тыс. руб. (6250 грн), но, как вы понимаете, с получением звания зарплата увеличивается», – описывает дончанин ситуацию с зарплатами.

Рассказал житель Донецка и о ценах. «Цены у нас очень высокие. На продукты питания, на одежду, на все. Приравниваю их к ростовским, поскольку неоднократно мои знакомые ездили в Ростов и покупали продукты там раз в месяц. Ну, скажем так, основные продукты – хлеб круглый белый – от 16 руб. (6,7 грн), картофель – сейчас около 25 руб. (10,4 грн), капуста – 50 руб. (20,8 грн), соль – 15 руб. (6,2 грн), молоко – 50 руб. (20,8 грн), сахар – 42 руб. (17,5 грн). Проезд в маршрутке – от 8 до 10 руб. (от 3,3 до 4,2 грн). В троллейбусе или трамвае – 3 руб. (1,3 грн). Сейчас многие скажут, что в РФ дороже. Ребят, а пенсии у вас тоже 2,9 тыс. руб. (1,2 тыс. грн)? И зарплаты у вас тоже 7 тыс. руб. (2,9 тыс. грн)?», – отмечает блогер.

Также житель Донецка отмечает, что по-прежнему остается острой проблема с бензином. «На нескольких заправках топливо есть, но многие заправочные станции не работают. Что касается цен на топливо – 98 – 56 руб. (23,3 грн), 95 – 52 руб. (21,6 грн), 92 – бн (безнал), Дт – 54 руб. (22,5 грн)», – пишет дончанин.

Кроме того, он сообщает, что обменники валют перестали ставить курс валюты на улице. «Из источников удалось узнать, что в скором времени валюту можно будет менять только в центральном республиканском банке… На счет банковской системы еще пару слов вставлю. У нас один банк, центральный республиканский. Банком это назвать сложно, но, тем не менее, хоть что-то. Банкоматы есть, пенсионеры и студенты обналичивают пенсии и стипендии с карточек. Но никаких кредитов, депозитов и прочих услуг банков – у нас нет», – рассказывает дончанин.

В соцсетях широко обсуждают пост о ценах и зарплатах в Донецке.

Основная масса местных жителей соглашаются с тем, что при высоких ценах зарплаты – мизерные:

Наталья: «Да, живем... Пенсии и зарплаты нищенские, а цены московские»;

Арчибальт: «Крайне жалко людей, очень хочется, чтобы старики больше получали пенсию, да и молодежь – как на такие з/п содержать семью-то?»;

Алексей: «Не живем, а выживаем, и это факт»;

«Georg77»: «Это как выжить на такую, блин, зарплату, пускай даже штук 10…».

Также дончане высказывают мнение, что жизнь в «ДНР» не похожа на жизнь в России. «Сигареты на каждом шагу продают… Алкомаркеты у нас в моде, бензин дорогой… Во всех газетных ларьках сигареты! На пер. Театральном даже в парикмахерской сигаретки продают! На Россию не похожа наша республика! Только бабки интересуют руководство», – считает Евгений.

Жители Донецка говорят о том, что многие пенсионеры в силу возраста и состояния здоровья не могут выехать на подконтрольную украинским властям территорию, чтобы получить украинскую пенсию. «Украинскую пенсию получают далеко не все пенсионеры, многие в силу возраста и состояния здоровья с места не сдвинутся, и выживают на нищенские 2,9 тыс. руб. Цены вы видели», – пишет «Olgaflox».

При этом люди отмечают, что не все живут плохо:

«OlisK»: «Я маме на днях пыталась билет в драмтеатр на "Игроков" найти, все на месяц вперед выкуплено, сказать, что спрос есть – ничего не сказать»;

«O.Nick»: «Те, кто живет на зарплату, "увеселительные заведения" отнюдь не посещают. Но, раз в обществе используются деньги, то непременно найдутся те, у кого их много».

Также люди отмечают, что многие сторонники «ДНР» разочаловались в «республике». «Проживаю в Донецке и искренно не понимаю людей, которые топят за республику. В моем окружении все или уже давно разочаровались в ней, или изначально все это считали огромной глупостью, как и я… Не поймите меня неправильно, я не за украинский вариант решения, просто достало уже поведение некоторых личностей со стороны. А еще просто выворачивает от местного ТВ и поведения верхушек власти. Видели всякие митинги и сборы по разным причинам? Фарс, людей из госучреждений сгоняют под предлогом увольнения и санкций в их собственные выходные», – рассказывает «ATLANTGamer».

Еще одна оценка ситуации в Донецке и в «ДНР» в целом не слишком радужна. «Много езжу по области, и стагнацию видно очень сильно. Зарплаты мизерные, и многим (в основном, старикам) большая часть продуктов не по карману. Производство стоит, намертво. Большая часть шахт затоплена, вместе с оборудованием. Грунтовые воды никто не откачивает. Работает доставка товаров "с материка" и сфера услуг. Работы нет. Точнее, она есть, но размеры заработка склоняют людей на "темную сторону", т. е. толкают на уголовные преступления… Люди, у которых был налаженный бизнес, попадают под "колпак" местной "власти". Коррупция повергает в шок… Наконец привели в порядок "КПП "Горловка". Видимо, поняли, что то, что старики умирают в зной от приступов – это плохо. Да, к местным "КПП" отношусь скептически, т. к. отношение со стороны украинских военных заметно более вежливое и спокойное, чем панибратские заигрывания, шутки и запугивания от "местных" (на основании личного опыта на "КПП "Горловка")… По ощущениям – надолго "государство-буфер"», – считает «TheTrouble».

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