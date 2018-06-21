Жебривский прокомментировал свое назначение на должность аудитора НАБУ. Новости

Предложение о новой должности экс-председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский получил от президента Украины Петра Порошенко еще до того, как подал в отставку, а его назначение – абсолютно соответствует требованиям закона. Об этом он заявил, комментируя заявления о том, что его назначение аудитором НАБУ незаконно.

«Есть 4 пункта, по которым человек может быть назначен аудитором НАБУ. Первый вопрос – это работа в правоохранительных органах. Второе – работа в прокуратуре. Работа в судах за заграницей и работа в международных организациях. Фактически у меня нет единственного – работы в судах за границей», – отметил он.

«В правоохранительных органах у меня есть достаточно серьезный опыт работы. В прокуратуре – небольшой, но опыт работы есть. Что касается международных организаций, с 2007 по 2012 годы я был членом межпарламентской ассамблеи ОБСЕ от Украины, 5 лет мы работали с командой в ОБСЕ и достойно представляли Украину в ОБСЕ», – рассказал Жебривский.

Напомним, после того, как Павел Жебривский официально заявил об уходе с поста Донецкой ОВГА, Кабинет министров Украины одобрил проект указа президента об его увольнении по собственному желанию. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 июня. После этого, 19 июня, президент Украины Петр Порошенко своим указом назначил экс-губернатора Донецкой области Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.

В среду, 20 июня, Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру начальника управления Службы безопасности Украины Донецкой и Луганской областей генерала Александра Куця на должность главы Донецкой военно-гражданской администрации.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «5 канал»

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